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Беспрозванных назвал «неудовлетворительной» работу поликлиники в Калининграде

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал «неудовлетворительной» работу поликлиники на улице Огарёва, особенно с учётом большого количества прикреплённых к ней жителей.

Источник: KaliningradToday

«Приехал в поликлинику на Огарёва, чтобы увидеть условия работы врачей и приёма пациентов. Чтобы сдержаться, скажу: неудовлетворительно, мягко говоря, с учётом и большого количества прикреплённых к ней жителей. На улице Марины Расковой реконструируем здание поликлиники № 2 для решения этого вопроса, к ней прикрепят 31000 человек. Этот объект — ещё один пример срыва сроков. И эту практику буду искоренять».

сообщил Беспрозванных

По словам губернатора, завтра он намерен провести совещание по работе медицинских организаций, в том числе поликлиники на Сельме, онкоцентра, поликлиники на улице Марины Расковой.

медицина