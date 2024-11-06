Беспрозванных назвал «неудовлетворительной» работу поликлиники в Калининграде

«Приехал в поликлинику на Огарёва, чтобы увидеть условия работы врачей и приёма пациентов. Чтобы сдержаться, скажу: неудовлетворительно, мягко говоря, с учётом и большого количества прикреплённых к ней жителей. На улице Марины Расковой реконструируем здание поликлиники № 2 для решения этого вопроса, к ней прикрепят 31000 человек. Этот объект — ещё один пример срыва сроков. И эту практику буду искоренять».