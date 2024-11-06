RealClearPolitics: Трамп опережает Харрис в большинстве колеблющихся штатов

Колеблющиеся штаты — те, где Демократическая и Республиканская партии пользуются примерно равной поддержкой. Победа в них может иметь решающее значение для кандидата. На нынешних выборах колеблющиеся штаты: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина, Висконсин.
RCP Average от RealClearPolitics:
- Аризона — Трамп (2,8 п. п.);
- Джорджия — Трамп (1,3 п. п.);
- Мичиган — Харрис (0,5 п. п.);
- Невада — Трамп (0,6 п. п.);
- Пенсильвания — Трамп (0,4 п. п.);
- Северная Каролина — Трамп (1,2 п. п.);
- Висконсин — Харрис (0,4 п. п.).
Сайт RealClearPolitics был создан в 2000 году. В публикациях The Wall Street Journal и The New York Times он называется беспартийным. Создатели сайта, — бывший трейдер опционов Джон Макинтайр и бывший руководитель рекламного агентства Том Беван, в 2008 году заявили, что их цель предоставить читателям «идеологическое разнообразие». Критики отмечают, что в последнее время сайт стал больше ассоциироваться с правыми взглядами.