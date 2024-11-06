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RealClearPolitics: Трамп опережает Харрис в большинстве колеблющихся штатов

Американский агрегатор данных опросов RealClearPolitics обновил собственный индекс поддержки кандидатов RCP Average на день голосования 5 ноября. Согласно значению индекса, кандидат от республиканцев Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис на 0,8 процентных пункта в колеблющихся штатах. В индексе отражены значения опросов, которые прошли 4 ноября.

Источник: Reuters

Колеблющиеся штаты — те, где Демократическая и Республиканская партии пользуются примерно равной поддержкой. Победа в них может иметь решающее значение для кандидата. На нынешних выборах колеблющиеся штаты: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина, Висконсин.

RCP Average от RealClearPolitics:

  • Аризона — Трамп (2,8 п. п.);
  • Джорджия — Трамп (1,3 п. п.);
  • Мичиган — Харрис (0,5 п. п.);
  • Невада — Трамп (0,6 п. п.);
  • Пенсильвания — Трамп (0,4 п. п.);
  • Северная Каролина — Трамп (1,2 п. п.);
  • Висконсин — Харрис (0,4 п. п.).

Сайт RealClearPolitics был создан в 2000 году. В публикациях The Wall Street Journal и The New York Times он называется беспартийным. Создатели сайта, — бывший трейдер опционов Джон Макинтайр и бывший руководитель рекламного агентства Том Беван, в 2008 году заявили, что их цель предоставить читателям «идеологическое разнообразие». Критики отмечают, что в последнее время сайт стал больше ассоциироваться с правыми взглядами.