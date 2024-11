RealClearPolitics: Трамп опережает Харрис в большинстве колеблющихся штатов

Сайт RealClearPolitics был создан в 2000 году. В публикациях The Wall Street Journal и The New York Times он называется беспартийным. Создатели сайта, — бывший трейдер опционов Джон Макинтайр и бывший руководитель рекламного агентства Том Беван, в 2008 году заявили, что их цель предоставить читателям «идеологическое разнообразие». Критики отмечают, что в последнее время сайт стал больше ассоциироваться с правыми взглядами.