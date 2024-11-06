Посольство РФ в Париже требует вернуть подлинник указа Петра II на родину

Как рассказали в диппредставительстве РИА Новости, указание, проданное на прошлой неделе, представляет собой подлинный исторический документ от 9 сентября 1727 года, в котором император Петр II отстранил Фаменцына с должности коменданта Санкт-Петербурга, назначив на его место князя Г. А. Урусова.