Посольство РФ в Париже требует вернуть подлинник указа Петра II на родину

Российское посольство в Париже предпринимает усилия по аннулированию сделки по продаже указа Петра II, организованного французским аукционным домом Агуттес, и требует возвращения документа в Россию.
Как рассказали в диппредставительстве РИА Новости, указание, проданное на прошлой неделе, представляет собой подлинный исторический документ от 9 сентября 1727 года, в котором император Петр II отстранил Фаменцына с должности коменданта Санкт-Петербурга, назначив на его место князя Г. А. Урусова.
В документе отражены важные события эпохи дворцовых переворотов, и, как ранее сообщалось в российских СМИ, он был украден из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), где его подменили муляжом. Администрация архива уже обратилась в полицию.
Несмотря на публичное раскрытие этой информации, Агуттес не снял лот с продажи. Представители посольства сообщили, что продолжают взаимодействие с аукционным домом, требуя отменить транзакцию и вернуть документ в РГВИА.
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