Захарова: США столкнутся с расколом вне зависимости от итогов выборов

Соединённые Штаты будут преодолевать раскол в обществе вне зависимости от результатов выборов президента страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что американцы уже сейчас «готовы нападать друг на друга».
«Каким бы этот итог ни был, очевидно, им придётся преодолевать внутренний эмоциональный раскол. Вы же видите, как люди буквально готовы нападать друг на друга, бить друг друга только за то, что другой человек носит символику или агитирует за политика, которому верят и доверяют. И все это уже сейчас, даже перед выборами, выливается буквально в уличные погромы, причём это не единичные случаи», — сказала она в беседе с RT.
Кроме того, Захарова отметила, что главной «головной болью» США «как нации и народа» является поиск способа, который может помочь обществу принять итоги выборов.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах к обеспечению безопасности на выборах привлекли нацгвардию.