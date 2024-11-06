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Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о выборах в США

При запросе в Google поисковик не показывает пользователям, где можно проголосовать за Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск предположил, что компания Google может влиять на ход президентских выборов в США, ограничивая результаты поиска, связанные с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

По его словам, при поиске информации о том, где можно проголосовать за Трампа, Google не выдает такие данные, в то время как аналогичный запрос для кандидата Камаллы Харрис позволяет найти ближайший избирательный участок.

Маск задал риторический вопрос в социальной сети X*, намекая на возможное вмешательство в избирательный процесс.

«Вмешательство в выборы?» — написал он.

Ранее сообщалось о планах американского бизнесмена Илона Маска провести вечер выборов в Соединенных Штатах вместе с Дональдом Трампом.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.