Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о выборах в США

Американский предприниматель Илон Маск предположил, что компания Google может влиять на ход президентских выборов в США, ограничивая результаты поиска, связанные с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
По его словам, при поиске информации о том, где можно проголосовать за Трампа, Google не выдает такие данные, в то время как аналогичный запрос для кандидата Камаллы Харрис позволяет найти ближайший избирательный участок.
Маск задал риторический вопрос в социальной сети X*, намекая на возможное вмешательство в избирательный процесс.
«Вмешательство в выборы?» — написал он.
Ранее сообщалось о планах американского бизнесмена Илона Маска провести вечер выборов в Соединенных Штатах вместе с Дональдом Трампом.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.