Трамп заявил о массовом мошенничестве в колеблющемся штате Пенсильвания

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о массовом мошенничестве на президентских выборах в колеблющемся штате Пенсильвания.
«Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии (штат Пенсильвания — прим. ТАСС). Правоохранительные органы на подходе!» — написал он во вторник на своей странице в социальной сети Truth Social, не приведя никаких подробностей.
Колеблющиеся штаты, среди которых Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина, критически важны на выборах президента США, поскольку их результаты непредсказуемы. Они обладают значительным количеством голосов выборщиков, которые могут решить исход выборов.
В США проходят 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.