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NYP: Харрис обошла Трампа на Гуаме, который считается пророческим регионом

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вице-президент и кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис обошла своего оппонента республиканца Дональда Трампа по голосам избирателей в «пророческом регионе», сообщает New York Post.

Источник: AP 2024

В материале отмечается, что результаты голосования на острове Гуам, находящемся во владении США с 2004 года, правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах.

Хотя результаты на данной территории не учитываются на президентских выборах, они играют важную роль для политологов и социологов, подчеркивает издание.

Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.