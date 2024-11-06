NYP: Харрис обошла Трампа на Гуаме, который считается пророческим регионом

В материале отмечается, что результаты голосования на острове Гуам, находящемся во владении США с 2004 года, правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах.
Хотя результаты на данной территории не учитываются на президентских выборах, они играют важную роль для политологов и социологов, подчеркивает издание.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.