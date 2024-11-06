Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США в Техасе

Американский предприниматель Илон Маск сообщил в социальной сети X*, что принял участие в президентских выборах, отдав свой голос в штате Техас.
«Проголосовал в округе Кэмерон, Техас», — поделился Маск.
Ранее Илон Маск предположил, что компания Google может влиять на ход президентских выборов в США, ограничивая результаты поиска, связанные с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Напомним, на пост главы государства претендуют представитель республиканцев Дональд Трамп и Камала Харрис, представляющая действующую Демократическую партию.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.