Таллахасси
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США в Техасе

Выборы президента США проходят во вторник.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск сообщил в социальной сети X*, что принял участие в президентских выборах, отдав свой голос в штате Техас.

«Проголосовал в округе Кэмерон, Техас», — поделился Маск.

Ранее Илон Маск предположил, что компания Google может влиять на ход президентских выборов в США, ограничивая результаты поиска, связанные с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Напомним, на пост главы государства претендуют представитель республиканцев Дональд Трамп и Камала Харрис, представляющая действующую Демократическую партию.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.