Захарова оценила отсутствие проверки документов на выборах президента США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что жители штата Калифорния могут голосовать на выборах президента Соединённых Штатов без документов.
«Держите меня. Приходит человек голосовать, говорит своё имя и дату рождения, а документы у него не спрашивают и просто предлагают проголосовать, поверив на слово», —написала она в Telegram.
В случае, если американец пытается показать документы, сотрудники избирательных комиссий «отстраняют руку» и отворачиваются.
«С другой стороны, если они пол определяют “со слов больного”, то и бюллетени должны раздавать без проверки документов. Американская демократия», — отметила дипломат.
Захарова добавила, что запрет на проверку документов был введён в сентябре текущего года.
Ранее Захарова заявила, что Соединённые Штаты будут преодолевать раскол в обществе вне зависимости от результатов выборов президента страны.