Новый глава МО Израиля Кац назвал главные цели ЦАХАЛ в Ливане и Газе

Исраэль Кац, возглавивший Минобороны Израиля, проинформировал, что основными задачами армии являются освобождение заложников ХАМАС в Газе, а также «разгром» движения «Хезболла» на территории Ливана.
«Мы будем работать вместе, чтобы прийти к победе над врагом и достичь целей: вернуть всех заложников — главная цель, уничтожение ХАМАС в секторе Газа, разгром “Хезболлы” в Ливане сдерживание агрессии Ирана и безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома», — написал он в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Он уточнил, что это связано с «пошатнувшимся доверием».
Минобороны Израиля возглавил Исраэль Кац. Он являлся министром иностранных дел страны.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.