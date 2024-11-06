Новый глава МО Израиля Кац назвал главные цели ЦАХАЛ в Ливане и Газе

«Мы будем работать вместе, чтобы прийти к победе над врагом и достичь целей: вернуть всех заложников — главная цель, уничтожение ХАМАС в секторе Газа, разгром “Хезболлы” в Ливане сдерживание агрессии Ирана и безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома», — написал он в соцсети X*.