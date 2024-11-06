Таллахасси
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о массовом мошенничестве на выборах в штате Пенсильвания

Правоохранительные органы уже направляются для расследования этих сообщений.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США, заявил, что располагает информацией о возможных масштабных нарушениях на выборах в Пенсильвании — одном из ключевых штатов.

В публикации на платформе TRUTH Social Трамп сообщил, что соответствующие органы уже направлены на проверку этих сообщений.

«Поступает много сообщений о массовых нарушениях в Филадельфии. Правоохранительные органы уже направлены!» — написал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что жители штата Калифорния могут голосовать на выборах президента Соединенных Штатов без документов.