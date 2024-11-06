Трамп заявил о массовом мошенничестве на выборах в штате Пенсильвания

Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США, заявил, что располагает информацией о возможных масштабных нарушениях на выборах в Пенсильвании — одном из ключевых штатов.
В публикации на платформе TRUTH Social Трамп сообщил, что соответствующие органы уже направлены на проверку этих сообщений.
«Поступает много сообщений о массовых нарушениях в Филадельфии. Правоохранительные органы уже направлены!» — написал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что жители штата Калифорния могут голосовать на выборах президента Соединенных Штатов без документов.