Reuters: Бербок в ходе визита на Украину посетила границу с Россией и Белоруссией

«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы», — передаёт РИА Новости со ссылкой на Reuters.
При этом отмечается, что главе ведомства здесь снова со стороны Украины поступила просьба о поставках большего количества оружия.
4 ноября стало известно, что глава МИД ФРГ прибыла в Киев с необъявленным визитом.
Позже глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что Бербок приехала в Киев, чтобы подтолкнуть власти к переговорам.
Также депутат парламента ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен заявил, что Бербок хвастается переводом денег Украине на фоне дефицита в ФРГ.