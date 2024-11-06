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Reuters: Бербок в ходе визита на Украину посетила границу с Россией и Белоруссией

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе необъявленного визита на Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и Белоруссией.

Источник: AP 2024

«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы», — передаёт РИА Новости со ссылкой на Reuters.

При этом отмечается, что главе ведомства здесь снова со стороны Украины поступила просьба о поставках большего количества оружия.

4 ноября стало известно, что глава МИД ФРГ прибыла в Киев с необъявленным визитом.

Позже глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что Бербок приехала в Киев, чтобы подтолкнуть власти к переговорам.

Также депутат парламента ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен заявил, что Бербок хвастается переводом денег Украине на фоне дефицита в ФРГ.