Полиция заявила, что не обладает данными о фальсификациях в Филадельфии

Ранее Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, в своей социальной сети Truth Social разместил сообщение, в котором утверждалось, что располагает данными о «массовых фальсификациях» на выборах в штате, и отметил, что «правоохранительные органы уже направляются» для проверки данных.