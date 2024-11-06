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Полиция заявила, что не обладает данными о фальсификациях в Филадельфии

Полиция Филадельфии не в курсе того, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет в виду.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Филадельфии не располагает информацией о том, что имел в виду кандидат на пост президента США Дональд Трамп, говоря о «массовых фальсификациях» на выборах в Пенсильвании, информирует телеканал CNN.

В полицейском управлении города заявили, что им неизвестно о каких-либо нарушениях в процедуре голосования, которые требовали бы реагирования со стороны правоохранительных органов.

Ранее Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, в своей социальной сети Truth Social разместил сообщение, в котором утверждалось, что располагает данными о «массовых фальсификациях» на выборах в штате, и отметил, что «правоохранительные органы уже направляются» для проверки данных.