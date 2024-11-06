Галант назвал три причины своей отставки с поста министра обороны Израиля

Заявление он сделал в первом после отставки телеобращении, которое транслировали основные каналы израильского телевидения. «Во-первых, это моя твердая позиция, что каждый человек в призывном возрасте должен быть призван на службу в Армию обороны Израиля и должен защищать Государство Израиль», — сказал Йоав Галант (цитата по ТАСС).
Вторым вопросом господин Галант назвал споры вокруг освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. По его словам, добиться этого возможно, несмотря на то, что требуются «болезненные уступки» с израильской стороны. «Третий вопрос — мы (Израиль.— “Ъ”) должны извлечь уроки и сделать выводы после тщательного расследования событий (связанных с нападением “Хамаса” 7 октября 2023 года.— “Ъ”). Есть только один путь — создание государственной комиссии по расследованию», — заявил Йоав Галант. По его словам, Израилю еще предстоит решить «серьезные задачи в противостоянии Ирану и его сателлитам в регионе».
Вечером 5 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил господина Галанта с занимаемого поста. Свое решение он связал с потерей доверия к экс-главе Минобороны. По словам господина Нетаньяху, Йоав Галант принимал решения и делал заявления, которые отличались от официальной позиции правительства. Преемником господина Галанта в Минобороны стал Исраэль Кац, занимавший пост главы МИД Израиля.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года после нападения боевиков «Хамаса» на территорию Израиля. Они напали на посетителей музыкального фестиваля в кибуце Реим вблизи границы с сектором Газа. В тот день палестинские боевики похитили и увезли в анклав 253 израильтянина (включая граждан с российским паспортом). Согласно официальным данным властей, жертвами атаки стало порядка 1,2 тыс. человек. В ответ на нападение боевиков Израиль начал военную операцию в секторе Газа. По данным палестинских служб здравоохранения, за время конфликта число погибших в секторе Газа достигло 43,4 тыс., ранено более 102 тыс. человек.
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