Галант назвал три причины своей отставки с поста министра обороны Израиля

Вторым вопросом господин Галант назвал споры вокруг освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. По его словам, добиться этого возможно, несмотря на то, что требуются «болезненные уступки» с израильской стороны. «Третий вопрос — мы (Израиль.— “Ъ”) должны извлечь уроки и сделать выводы после тщательного расследования событий (связанных с нападением “Хамаса” 7 октября 2023 года.— “Ъ”). Есть только один путь — создание государственной комиссии по расследованию», — заявил Йоав Галант. По его словам, Израилю еще предстоит решить «серьезные задачи в противостоянии Ирану и его сателлитам в регионе».