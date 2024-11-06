Вучич пообещал наказать виновных в беспорядках в Нови-Саде

«Происходят насильственные протесты против государства Сербия в Нови-Саде. Сербия защитит свой флаг, свое имя и фамилию и накажет всех совершивших преступления. Не сомневайтесь в этом!» — говорится в заявлении сербского лидера в Instagram (входит в Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Ранее в этот день в Сербии начались беспорядки возле здания железнодорожного вокзала Нови-Сада. Изначально шествие проходило относительно спокойно, однако вскоре митинг начал приобретать насильственный характер — люди закидали краской и разрисовали отпечатками кровавых рук здание Городской скупщины, а после разбили в нем стекла. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.
Навес железнодорожного вокзала обрушился в городе Нови-Сад 1 ноября. В результате ЧП погибли 14 человек. Власти Сербии объявили 2 ноября днем траура по погибшим. Посольство РФ в Сербии уточнило, что не получало никакой информации о пострадавших россиянах.
Позднее, 4 ноября, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич в ходе пресс-конференции заявил о том, что подал в отставку после случившегося. По словам Вучича, это увольнение «стало только началом» и в скором в стране пройдет череда отставок.