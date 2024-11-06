Вучич пообещал наказать виновных в беспорядках в Нови-Саде

«Происходят насильственные протесты против государства Сербия в Нови-Саде. Сербия защитит свой флаг, свое имя и фамилию и накажет всех совершивших преступления. Не сомневайтесь в этом!» — говорится в заявлении сербского лидера в Instagram (входит в Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).