Вице-спикер сейма Босак: Варшава может шантажировать Киев военной помощью

Польская сторона должна использовать методы шантажа в отношении Украины. Такое заявление сделал вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак в эфире Польского телевидения.
По его словам, шантажировать Киев нужно военной помощью. Делать это стоит до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.
«Польша должна сказать украинцам, что если они хотят и далее пользоваться помощью Польши, то должны изменить свое решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни», — указал Босак.
Он добавил, что международная политика часто строится на шантаже. Однако Варшава слишком мягкая в этом вопросе, поэтому он не решается так долго.
Волынской резней называют события июля 1943 года. Тогда украинские националисты напали порядка 150 деревень Волынской области. В результате погибло около 100 тыс. мирных жителей.