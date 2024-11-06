Около 30 сообщений о минировании поступило на избирательные участки в США

На избирательные участки в Соединенных Штатах продолжают приходить ложные сообщения о минировании. Подробности сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.
Всего таких сообщений было зафиксировано более 30. Они приходят в течение всего дня, 5 ноября.
Около 17 сообщений об угрозе взрыва получили участки в колеблющемся штате Джорджия. Также они приходили в Аризоне, Мичигане, Висконсине.
Ранее Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) взяло под стражу мужчину, угрожавшего организовать массовую стрельбу в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США. Айзек Сиссел публиковал в интернете угрозы в адрес консервативных христиан.