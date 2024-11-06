Посольство в США отреагировало на обвинения во вмешательстве в выборы

«Все инсинуации о “российских происках” — злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов», — подчеркнули в посольстве.
Дипломаты отметили, что американские спецслужбы обвинили Россию в тиражировании сфабрикованных видеороликов об электоральных нарушениях в США.
«Расцениваем эти претензии как очередную пустышку. Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету», — говорится в заявлении. ".
Перед каждыми выборами американские власти и СМИ впадают в истерику по поводу «российской дезинформации и вмешательства», что уже стало недоброй традицией, отметили в посольстве.
Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия.
Комментируя это заявление, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США вновь «заводят свою шарманку», что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны.
Москва не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл подобные утверждения «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.