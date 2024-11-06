Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии, сообщает AP

Джорджия, обладающая 16 голосами выборщиков, стала важной победой для Байдена в 2020 году, когда он выиграл штат с разницей менее 12 тысяч голосов. Штат впервые поддержал демократа с 1992 года, когда победу одержал Билл Клинтон. Тем временем, Трамп и его окружение оказались в центре судебного разбирательства по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. Участки в штате закрылись в 7 вечера по восточному времени.