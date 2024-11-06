NYP: Харрис обошла Трампа на «пророческом» для политологов острове Гуам

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Камала Харрис обошла республиканца Дональда Трампа по голосам избирателей в «пророческом регионе» Гуам, информирует New York Post.
Авторы материала напомнили, что данные результаты не учитываются на президентских выборах. При этом выбор жителей острова Гуам, расположенного в западной части Тихого океана, играет важную роль для политологов, а также социологов.
Итоги голосования на острове правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах. Гуам находится под управлением Вашингтона с 2004 года.
Ранее Дональд Трамп заявил, что готов первым признать поражение на выборах в Соединённых Штатах, если они будут честными.