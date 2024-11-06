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AP: Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков более чем в три раза

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пока опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков на президентских выборах, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.

Источник: Reuters

По расчетам агентства, республиканцу по состоянию на 3.15 мск среды удалось заручиться 19 голосами, а его сопернице — только тремя.

Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Трамп Дональд