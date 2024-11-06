Прокуратура обжаловала условный приговор экс-министру соцполитики Красноярского края

Напомним, на скамье подсудимых, кроме Галины Пашиновой, также оказались ее первый заместитель Наталья Колягина и трое предпринимателей. В зависимости от роли и степени участия в преступлении их обвиняли по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Суд установил, что в 2017—2018 годах Колягина вступила в сговор с представителями коммерческих фирм с целью хищения бюджетных средств в рамках исполнения контрактов на покупку подарков для ветеранов Великой Отечественной войны на День Победы. Были заключены контракты на поставку электрочайников, мультиварок, пароварок, термопотов, тонометров, миксеров, соковыжималок, блендеров, мультипекарей, утюгов, хлебопечей на общую сумму более 4,3 млн рублей. Но вместо 900 ценных подарков купили лишь около 600 более дешевых, которые обошлись менее чем в 1,2 млн рублей.
По версии следствия, Галина Пашинова знала, что контракты исполнены ненадлежащим образом, но подписала отчетные документы, на основании которых было перечислено 4,3 млн рублей. Похищенными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Вину в совершении преступлений они не признали. В ходе расследования представители коммерческих организаций возместили ущерб в размере 2,3 млн рублей.
В октябре этого года Центральный районный суд Красноярска признал Пашинову виновной в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы условно. Другие фигуранты также отделались условным наказанием.
Прокуратура посчитала приговор слишком мягким. Из-за этого и в связи с другими нарушениями уголовно-процессуального законодательства обжаловала его, подав в Красноярский краевой суд апелляционное представление.
Напомним, Галина Пашинова была министром социальной политики Красноярского края дважды: в 2008—2013 годах и в 2016—2018 годах. А между этими периодами она курировала эту сферу в качестве вице-премьера краевого правительства.