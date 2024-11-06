Прокуратура обжаловала условный приговор экс-министру соцполитики Красноярского края

Суд установил, что в 2017—2018 годах Колягина вступила в сговор с представителями коммерческих фирм с целью хищения бюджетных средств в рамках исполнения контрактов на покупку подарков для ветеранов Великой Отечественной войны на День Победы. Были заключены контракты на поставку электрочайников, мультиварок, пароварок, термопотов, тонометров, миксеров, соковыжималок, блендеров, мультипекарей, утюгов, хлебопечей на общую сумму более 4,3 млн рублей. Но вместо 900 ценных подарков купили лишь около 600 более дешевых, которые обошлись менее чем в 1,2 млн рублей.