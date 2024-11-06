Axios: увольнение министра обороны Израиля Галанта удивило Белый дом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение уволить с поста министра обороны Йоава Галанта. Эта инициатива удивила Белый дом, сообщает журналист Axios Барак Давид в соцсети X* (бывшая Twitter) со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Он обратил внимание на независимость Галанта как политика. Бывший министр не боялся критиковать Нетаньяху и высказывать собственное мнение. Возможно, именно это стало причиной его увольнения.
Преемник Галанта Исраэль Кац не имеет военного опыта. Это может позволить Нетаньяху более свободно принимать решения, касающиеся ведения военных действий, добавил Давид.
Напомним, что причиной увольнения министра называется «потеря доверия» в последние месяцы. После этого в Израиле вспыхнули массовые протесты.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.