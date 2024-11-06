Российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут, вернувшийся в Россию в 2022 году в рамках обмена заключенными, в беседе с РИА Новости высказал мнение, что сложная система выборов в США, где ключевую роль играют выборщики, утратила актуальность и больше подходит для восемнадцатого века, чем для современности.
Он отметил, что даже сами американцы признают устаревание такой машины.
По словам Бута, первоначально выборы через выборщиков были созданы для защиты интересов мелких и малонаселенных штатов, что могло быть оправдано в конце восемнадцатого века, когда информация распространялась крайне медленно. Однако сегодня этот метод, по его убеждению, стал серьезной проблемой, поскольку он не соответствует современным реалиям.
Между тем на избирательные участки в Соединенных Штатах продолжают приходить ложные сообщения о минировании.