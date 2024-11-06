Бут: система выборов в США больше соответствует XVIII веку

По словам Бута, первоначально выборы через выборщиков были созданы для защиты интересов мелких и малонаселенных штатов, что могло быть оправдано в конце восемнадцатого века, когда информация распространялась крайне медленно. Однако сегодня этот метод, по его убеждению, стал серьезной проблемой, поскольку он не соответствует современным реалиям.