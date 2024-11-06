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AP: Трамп увеличивает отрыв от Харрис по голосам выборщиков

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп увеличивает отрыв от своей соперницы от демократов Камалы Харрис по количеству голосов выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.

Источник: Reuters

По прогнозам агентства, Трампу удалось заручиться уже 95 голосами выборщиков, в то время как Харрис — 35. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.

В то же время близкий к демократам телеканал CNN прогнозирует, что Трамп получает 90 голосов, тогда как его оппонентка — лишь 27.

Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Трамп Дональд