AP: Трамп увеличивает отрыв от Харрис по голосам выборщиков

По прогнозам агентства, Трампу удалось заручиться уже 95 голосами выборщиков, в то время как Харрис — 35. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.
В то же время близкий к демократам телеканал CNN прогнозирует, что Трамп получает 90 голосов, тогда как его оппонентка — лишь 27.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.