FT: текущие выборы оказались самыми дорогими за всю историю США

«Демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп в общей сложности потратили 3,5 миллиарда долларов на гонку за место в Белом доме, что делает президентскую гонку 2024 года самыми дорогими всеобщими выборами в истории США», — говорится в публикации.