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FT: текущие выборы оказались самыми дорогими за всю историю США

Трамп и Харрис потратили на свои предвыборные кампании 3,5 миллиарда долларов.

Источник: AP 2024

Нынешние выборы оказались самыми дорогими в истории Соединённых Штатов, пишет Financial Times.

По данным издания, республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис потратили на свои предвыборные кампании 3,5 миллиарда долларов.

«Демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп в общей сложности потратили 3,5 миллиарда долларов на гонку за место в Белом доме, что делает президентскую гонку 2024 года самыми дорогими всеобщими выборами в истории США», — говорится в публикации.

Штаб Харрис потратил 1,9 миллиарда долларов, а штаб Трампа — 1,6 миллиарда долларов.

Кроме того, средства собирали партийные комитеты и «другие группы». С учётом этого на предвыборную гонку собрано 4,2 миллиарда долларов. Штаб Харрис получил 2,3 миллиарда долларов, а штаб Трампа — 1,8 миллиарда долларов.

«Примерно половина всех затраченных на предвыборные кампании средств была направлена на рекламу и СМИ», — сказано в материале.

Ранее Трамп заявил о массовом мошенничестве на выборах в штате Пенсильвания.