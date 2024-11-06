Галант объяснил свое отстранение спорами из-за призыва в армию и заложников

Галант отметил, что он имел разногласия с Нетаньяху по трем вопросам. Он считал, что нужно призывать в армию ультраортодоксальных евреев. Кроме того, он выступал за освобождение заложников, которые находятся в секторе Газа под контролем палестинского движения ХАМАС, на основании серьезных уступок.