Галант объяснил свое отстранение спорами из-за призыва в армию и заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил с поста министра обороны Йоава Галанта. Последний озвучил причины такого решения в обращении к гражданам.
Галант отметил, что он имел разногласия с Нетаньяху по трем вопросам. Он считал, что нужно призывать в армию ультраортодоксальных евреев. Кроме того, он выступал за освобождение заложников, которые находятся в секторе Газа под контролем палестинского движения ХАМАС, на основании серьезных уступок.
«Третий: необходимо извлечь уроки и сделать выводы и у этого есть название — государственная следственная комиссия», — указал Галант.
В конце обращения он почтил память погибших в ходе конфликта солдат. Бывший министр отдал честь и покинул трибуну.
Напомним, что преемником Галанта стал Исраэль Кац. После решения Нетаньяху в Израиле вспыхнули массовые протесты.