Таллахасси
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галант объяснил свое отстранение спорами из-за призыва в армию и заложников

Бывший министр обороны Израиля имел разногласия с премьер-министром по трем вопросам.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил с поста министра обороны Йоава Галанта. Последний озвучил причины такого решения в обращении к гражданам.

Галант отметил, что он имел разногласия с Нетаньяху по трем вопросам. Он считал, что нужно призывать в армию ультраортодоксальных евреев. Кроме того, он выступал за освобождение заложников, которые находятся в секторе Газа под контролем палестинского движения ХАМАС, на основании серьезных уступок.

«Третий: необходимо извлечь уроки и сделать выводы и у этого есть название — государственная следственная комиссия», — указал Галант.

В конце обращения он почтил память погибших в ходе конфликта солдат. Бывший министр отдал честь и покинул трибуну.

Напомним, что преемником Галанта стал Исраэль Кац. После решения Нетаньяху в Израиле вспыхнули массовые протесты.