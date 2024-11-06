AP: Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков более чем в три раза

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на данный момент значительно опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков.
Об этом свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства на 3:15 мск, Трамп уже заручился поддержкой 19 выборщиков, в то время как Харрис получила лишь три голоса.
Между тем кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис обошла республиканца Дональда Трампа по голосам избирателей в «пророческом регионе» Гуам.