Появились первые результаты подсчетов голосов на выборах президента США

Республиканец Дональд Трамп получает 101 голос выборщиков, демократка Камала Харрис — 71, следует из предварительных результатов подсчета голосов и экзит-поллов, собранных Associated Press.
Трамп победил в Алабаме, Флориде, Индиане, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи, Теннеси, Оклахоме, Южной Каролине, Западной Вирджинии, и, предположительно, Техасе. Харрис — в Вермонте, Род-Айленде, Иллинойсе, Массачусетсе, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавэре, Мэриленде, и, как ожидается, в Мичигане, Северной Каролине и Вирджинии.
Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков.
На президентских выборах 2024 года семь колеблющихся штатов, от которых зависит исход гонки: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона. Эти штаты в последние годы переменчиво голосовали за кандидатов от Республиканской и Демократической партии, зачастую победитель определяется здесь с небольшим перевесом.
В совокупности на них приходится 93 голоса выборщиков. Харрис для победы необходимо получить 44 из них, Трамп нуждается в 51. Наиболее важный колеблющийся штат на этих выборах — Пенсильвания с 19 голосами.
К примеру, результат голосования во Флориде был предрешен, он считается республиканским штатам и третьим по значимости в силу 30 голосов выборщиков. Последним демократом, который там победил, был Барак Обама в 2012 году.
Харрис обогнала Трампа на острове Гуам — эта территория не является штатом и исход голосования не влияет на результат гонки, однако политологи называют его «пророческим» регионом — набравший здесь наибольшее количество голосов кандидат в последние 20 лет оказывался президентом США.