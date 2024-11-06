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Появились первые результаты подсчетов голосов на выборах президента США

Трамп обеспечил себе более 100 голосов выборщиков в республиканских штатах, Харрис пока отстает. Для победы необходимы голоса 270 выборщиков. В ключевых штатах подсчет бюллетеней продолжается.

Источник: AP 2024

Республиканец Дональд Трамп получает 101 голос выборщиков, демократка Камала Харрис — 71, следует из предварительных результатов подсчета голосов и экзит-поллов, собранных Associated Press.

Трамп победил в Алабаме, Флориде, Индиане, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи, Теннеси, Оклахоме, Южной Каролине, Западной Вирджинии, и, предположительно, Техасе. Харрис — в Вермонте, Род-Айленде, Иллинойсе, Массачусетсе, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавэре, Мэриленде, и, как ожидается, в Мичигане, Северной Каролине и Вирджинии.

Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

На президентских выборах 2024 года семь колеблющихся штатов, от которых зависит исход гонки: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона. Эти штаты в последние годы переменчиво голосовали за кандидатов от Республиканской и Демократической партии, зачастую победитель определяется здесь с небольшим перевесом.

В совокупности на них приходится 93 голоса выборщиков. Харрис для победы необходимо получить 44 из них, Трамп нуждается в 51. Наиболее важный колеблющийся штат на этих выборах — Пенсильвания с 19 голосами.

К примеру, результат голосования во Флориде был предрешен, он считается республиканским штатам и третьим по значимости в силу 30 голосов выборщиков. Последним демократом, который там победил, был Барак Обама в 2012 году.

Харрис обогнала Трампа на острове Гуам — эта территория не является штатом и исход голосования не влияет на результат гонки, однако политологи называют его «пророческим» регионом — набравший здесь наибольшее количество голосов кандидат в последние 20 лет оказывался президентом США.

Трамп Дональд