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Вучич: в современной и пристойной Сербии ничего нельзя достичь насилием

Александр Вучич прибыл в Нови-Сад, где протестующие устроили беспорядки у здания городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам страны после поездки в Нови-Сад, где накануне вспыхнули протесты. Подробности сообщили журналисты Informer TV.

Недовольные организовали беспорядки у здания городской администрации после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале 1 ноября. В результате происшествия погибли 14 человек.

Вучич указал, что все виновные в трагедии будут наказаны. Однако в современной Сербии невозможно решать проблемы с помощью насилия.

«Нови-Садом и Сербией никогда не будут управлять антисербы, те, кто ненавидит сербский народ… Никогда и никому больше не позволим топтать наш сербский триколор», — обратил внимание Вучич.

Ранее министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич принял решение уйти в отставку. Он заявил, что не может принять на себя ответственность в гибели людей.