Вучич: в современной и пристойной Сербии ничего нельзя достичь насилием

Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам страны после поездки в Нови-Сад, где накануне вспыхнули протесты. Подробности сообщили журналисты Informer TV.
Недовольные организовали беспорядки у здания городской администрации после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале 1 ноября. В результате происшествия погибли 14 человек.
Вучич указал, что все виновные в трагедии будут наказаны. Однако в современной Сербии невозможно решать проблемы с помощью насилия.
«Нови-Садом и Сербией никогда не будут управлять антисербы, те, кто ненавидит сербский народ… Никогда и никому больше не позволим топтать наш сербский триколор», — обратил внимание Вучич.
Ранее министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич принял решение уйти в отставку. Он заявил, что не может принять на себя ответственность в гибели людей.