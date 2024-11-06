Посольство РФ назвало злобной клеветой обвинения во вмешательстве в выборы

По версии посольства американские спецслужбы утверждают, что Россия распространяет прогнозы, сфабрикованные видеоролики о нарушениях на выборах. Также в посольстве отметили, что перед каждыми выборами в США постоянно разгораются обвинения в российских «дезинформациях и вмешательстве», порождающих, по мнению дипломатов, истерию вокруг этой темы.