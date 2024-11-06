Трамп набирает более половины от необходимых для победы 270 голосов выборщиков

Согласно его подсчетам, бывший глава государства набирает 196 голосов выборщиков, его соперница демократ Камала Харрис — 112.
Трамп побеждает в Техасе (40), Флориде (30), Огайо (17), Теннеси (11), Индиане (11), Миссури (10), Алабаме (9), Южной Каролине (9), Кентукки (8), Луизиане (8), Оклахоме (7), Миссисипи (6), Арканзасе (6), Канзасе (6), Небраске (5), Западной Вирджинии (4), Северной Дакоте (3), Южной Дакоте (3) и Вайоминге (3), согласно прогнозам телеканала.
Харрис побеждает в Нью-Йорке (28), Иллинойсе (19), Нью-Джерси (14), Массачусетсе (11), Мэриленде (10), Колорадо (10), Коннектикуте (7), Делавэре (3), Род-Айленде (4), Вермонте (3), а также в столичном округе Колумбия (3).