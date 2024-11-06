AP: Трамп первым пересек отметку в сто голосов выборщиков, опережая Харрис

Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп первым преодолел рубеж в 100 голосов выборщиков, более чем вдвое опережая свою конкурентку от демократов Камалу Харрис.
Соответствующие данные приводит Ассошиэйтед Пресс. На данный момент, согласно расчетам агентства, Трамп набирает 101 голос выборщиков, тогда как Харрис получает лишь 49.
Параллельно компания Edison Research оценивает поддержку Трампа в 105 голосов, а его соперницы — в 27. Прогноз телеканала Fox News, который традиционно склоняется к республиканской позиции, дал Трампу 111 голосов выборщиков против 72 у Харрис.
Напомним, что для окончательной победы кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 голосов из коллегии выборщиков, насчитывающей 538 мест.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис обошла республиканца Дональда Трампа по голосам избирателей в «пророческом регионе» Гуам.