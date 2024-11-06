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Трамп сократил разрыв в ключевом штате Пенсильвания, сообщает AP

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сократил разрыв в ключевом штате Пенсильвания, набирая 36,0% против 65,2% у его соперницы Камалы Харрис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 16% бюллетеней.

Источник: Reuters

Демократическую партию на проходящих в США выборах представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Трамп Дональд