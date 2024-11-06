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СМИ: Трамп набирает 177 голосов выборщиков, Харрис — 99

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по итогам промежуточного подсчета голосов заручился поддержкой 177 выборщиков, в то время как его соперница, демократ Камала Харрис получила 99 голосов, свидетельствуют прогнозы агентства Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2024

Для победы на президентских выборах одному из кандидатов необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков из 538, которые распределяются между штатами в зависимости от численности их населения. Система выборов в США подразумевает, что кандидат, победивший в штате, получает все его голоса выборщиков.

Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

К настоящему времени Трамп побеждает в Висконсине, Джорджии и Северной Каролине, тогда как Камала Харрис уже одерживает верх в Мичигане и Пенсильвании.

Трамп Дональд