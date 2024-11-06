СМИ: Трамп набирает 177 голосов выборщиков, Харрис — 99

Для победы на президентских выборах одному из кандидатов необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков из 538, которые распределяются между штатами в зависимости от численности их населения. Система выборов в США подразумевает, что кандидат, победивший в штате, получает все его голоса выборщиков.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
К настоящему времени Трамп побеждает в Висконсине, Джорджии и Северной Каролине, тогда как Камала Харрис уже одерживает верх в Мичигане и Пенсильвании.