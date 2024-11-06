В Польше призвали шантажировать Украину для решения вопросов Волынской резни

До этого, в июле, польский суд получил отказ от украинской стороны на захоронения жертв исторической трагедии в Волынской области. Тогда польский судья Томас Шмидт объяснил, что руководство Украины не дает разрешения на перезахоронение жертв Волынской резни, так как это может навредить самой Украине. По его словам, перезахоронение невыгодно Киеву, потому что оно может продемонстрировать всему миру, что украинские националисты сделали с мирным населением.