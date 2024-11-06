В Польше призвали шантажировать Украину для решения вопросов Волынской резни

«Польша должна сказать украинцам, что если они хотят и далее пользоваться помощью Польши, например, пользоваться аэродромом в Ясенке, то они должны изменить свое решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни», — сказал Босак.
Он уточнил, что большая часть международной политики состоит из шантажа и такой вариант не является плохим. Вице-спикер добавил, что Польша не сможет достичь поставленных целей в вопросе Волынской резни, если будет излишне «добродушной».
Ранее, 4 ноября, глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TWN24 выразил свое разочарование в связи с бездействием Киева по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни.
Ранее, 11 октября, Сикорский пообещал, что не уступит Киеву в вопросе эксгумации жертв Волынской резни. Сикорский добавил, что Украина, которая не дает разрешение на эксгумацию поляков, жертв Волынской резни, не являвшихся агрессорами, разрешила захоронить и эксгумировать солдат вермахта, погибших на территории государства.
До этого, 4 октября, бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил о том, что киевский режим не хочет способствовать захоронению поляков, убитых в 1943 году в Волыни Украинской повстанческой армией (УПА, признана экстремистской и запрещена в России), поскольку это разрушит миф о ее «подвигах» и вызовет рост «территориального ревизионизма» среди польского населения.
В тот же день власти Польши высказались против вступления Украины в Европейский союз, если в стране не найдут решение волынского вопроса. Так, глава минобороны Варшавы Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что возглавляемая им Польская народная партия заблокирует вступление Украины в ЕС даже в том случае, если все страны дадут согласие на присоединение.
В сентябре польская сторона заявила о возможном прекращении дипломатических отношений в условиях затягивания исторического расследования. В МИД Польши заявили, что затягивание Киевом разрешения вопроса о поиске и эксгумации на Украине останков поляков, погибших во время Волынской резни, является проблемой, которая может подорвать польско-украинские отношения.
До этого, в июле, польский суд получил отказ от украинской стороны на захоронения жертв исторической трагедии в Волынской области. Тогда польский судья Томас Шмидт объяснил, что руководство Украины не дает разрешения на перезахоронение жертв Волынской резни, так как это может навредить самой Украине. По его словам, перезахоронение невыгодно Киеву, потому что оно может продемонстрировать всему миру, что украинские националисты сделали с мирным населением.
В годы Великой Отечественной войны украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек. Летом 2016 года парламент Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Второй Польской республики в 1943—1945 годах.