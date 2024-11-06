Губернатор Игорь Кобзев провел рабочую встречу с командиром Андреем Марковым

«Мы видим, что военный городок развивается в своем темпе, но есть еще нерешенные вопросы по ряду объектов, сегодня детально обсудили их, дал соответствующие поручения профильным министерствам, по итогам будет сформирована дорожная карта. Уверен, что и руководство войсковой части активно включится в работу, совместными усилиями мы сможем улучшить условия жизни военнослужащих и их семей», — отметил Игорь Кобзев.