Губернатор Игорь Кобзев провел рабочую встречу с командиром Андреем Марковым

Ключевой темой совещания стало развитие инфраструктуры военного городка, сообщает пресс-служба областного правительства. На территории военного городка в этом году был введен в эксплуатацию жилой дом на 100 квартир. За несколько лет возведены несколько детских игровых площадок, установлены уличные комплексы тренажеров, восстановлена работа фонтана, реконструирована парковая зона. На территории административно-жилого городка установлены несколько экспозиций парка «Патриот». В средней общеобразовательной школе № 178 сформирован юнармейский отряд «Монолит».
«Мы видим, что военный городок развивается в своем темпе, но есть еще нерешенные вопросы по ряду объектов, сегодня детально обсудили их, дал соответствующие поручения профильным министерствам, по итогам будет сформирована дорожная карта. Уверен, что и руководство войсковой части активно включится в работу, совместными усилиями мы сможем улучшить условия жизни военнослужащих и их семей», — отметил Игорь Кобзев.
Стороны обсудили реконструкцию недействующего в данный момент спортивного комплекса с бассейном, капремонт школы на 360 мест и детского сада на 160 мест, модернизацию спортивного стадиона школы, открытие сетевых магазинов и фельдшерско-акушерского пункта на территории военного городка. Также Андрей Марков поднял вопрос о выделении формы для юнармейского отряда. На эти цели будет предоставлена субсидия из областного бюджета в начале 2025 года.
«На встрече удалось выработать конструктивные предложения по развитию инфраструктуры для комфортной жизни наших военных и их семей, торгово-бытового обеспечения и по другим вопросам. Благодарен Игорю Кобзеву за неравнодушие к проблемам военнослужащих», — сказал Андрей Марков.
Андрей Марков закончил в 1993 году Нижегородское высшее военное училище тыла имени Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна, в 2004 году — командный факультет Военной академии тыла и транспорта, в 2022 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Проходил службу в разных должностях, награжден рядом медалей. В 2024 году принимал участие в специальной военной операции в должности командира полка.