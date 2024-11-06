DM: задержки с оглашением победителя выборов в США могут вызвать беспорядки

Политический редактор Питер Ван Онселен в статье для Daily Mail предсказывает, что длительная задержка с объявлением победителя президентских выборов в США может спровоцировать серьезные беспорядки по всей стране.
Независимо от исхода, выборы обещают быть спорными, ожидается пересчет голосов в основных штатах. В статье говорится, что нынешняя политическая обстановка в США весьма слаба, особенно с учетом заявлений о прогнозе «украденных» выборов 2020 года, которые уже привели к штурму Капитолии.
Согласно Конституции, новый глава государства должен объявить президента Сената, роль которого сейчас исполняет вице-президент Камала Харрис. Ванселен предполагает, что, если будут пересчитаны голоса, пройдут судебные иски и прозвучат обвинения в фальсификациях, и после этого Харрис объявит о собственной победе, это может вызвать весьма резкую реакцию со стороны Трампа.
С другой стороны, если победа достанется Трампу, Харрис придется обеспечить его триумф, что станет для нее весьма неловким моментом после громких высказываний в отношении политика. Автор делает вывод, что наибольшая нестабильность может спровоцировать именно вариант с победой Харрис.
Ранее кандидат от республиканской партии Дональд Трамп первым преодолел рубеж в 100 голосов выборщиков, более чем вдвое опережая свою конкурентку от демократов Камалу Харрис.