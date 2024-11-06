DM: задержки с оглашением победителя выборов в США могут вызвать беспорядки

Согласно Конституции, новый глава государства должен объявить президента Сената, роль которого сейчас исполняет вице-президент Камала Харрис. Ванселен предполагает, что, если будут пересчитаны голоса, пройдут судебные иски и прозвучат обвинения в фальсификациях, и после этого Харрис объявит о собственной победе, это может вызвать весьма резкую реакцию со стороны Трампа.