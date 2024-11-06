Опубликованы первые результаты подсчетов голосов на выборах президента США

Гуам — это остров в архипелаге Марианских островов, расположенный в западной части Тихого океана. Он имеет статус неинкорпорированной организованной территории США, что означает, что хотя Гуам не является частью США как штат, он все же находится под юрисдикцией американского правительства и является его территорией. В 2020 году Джо Байден, действующий президент США, победил Трампа на этом острове с перевесом в 14%.