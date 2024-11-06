Свердловский омбудсмен предложила учить детей мигрантов в школах на год дольше

— Надо продлить срок обучения всего-то на год, подготовить их к первому классу, чтобы дети мигрантов шли и не отвлекали других детей, учителей. Я бы не стала создавать анклавы […], чтобы ребята жили в обычной атмосфере, — заявила Татьяна Мерзлякова в эфире «ОТВ-Екатеринбург».