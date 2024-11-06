Владимир Путин назначил нового руководителя Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин встретился с Марией Костюк, которая занимает должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и возглавляет управление федерального фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами.
Глава государства своим указом назначил Марию Костюк временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области, сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
— Ваша жизнь всегда была связана с Дальним Востоком. Вы родились в Еврейской автономной области, там же получили образование, и ваша карьера тоже неразрывно связана с этим регионом. Вы занимали должность заместителя председателя правительства Еврейской автономной области. Я хочу предложить вам вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона, — сказал Владимир Путин.
Мария Костюк приняла предложение президента России возглавить Еврейскую автономную область.
— Я сделаю все возможное, если честно, хочется добавить «и невозможное», чтобы оправдать Ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, конечно же, чтобы быть достойной своей страны. По-русски говоря, не дай мне бог подвести Вас и жителей своего родного региона, — ответила Мария Костюк. Мария Федоровна Костюк родилась 2 марта 1977 года в посёлке Смидович Еврейской автономной области. В 2000 году она окончила Биробиджанский государственный педагогический институт по специальностям «филология» и «история». А в 2013 году Мария Фёдоровна получила диплом Хабаровской государственной академии экономики и права.
Она начала свою карьеру в мэрии Биробиджана, а затем перешла на работу в правительство Еврейской автономной области. С июля 2020 года по апрель 2021 года занимала должности заместителя, а затем первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства ЕАО.
К сожалению, в ходе специальной военной операции её сын потерял жизнь.
Прежний руководитель региона Ростислав Гольдштейн назначен главой государства исполняющим обязанности главы Республики Коми.