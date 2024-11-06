Владимир Путин назначил нового руководителя Еврейской автономной области

— Я сделаю все возможное, если честно, хочется добавить «и невозможное», чтобы оправдать Ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, конечно же, чтобы быть достойной своей страны. По-русски говоря, не дай мне бог подвести Вас и жителей своего родного региона, — ответила Мария Костюк. Мария Федоровна Костюк родилась 2 марта 1977 года в посёлке Смидович Еврейской автономной области. В 2000 году она окончила Биробиджанский государственный педагогический институт по специальностям «филология» и «история». А в 2013 году Мария Фёдоровна получила диплом Хабаровской государственной академии экономики и права.