Трамп получил более 200 голосов выборщиков

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 205 голосов выборщиков, следует из предварительных подсчетов CNN и Fox News.
Его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис — 117.
Республиканец победил в штатах Монтана (четыре голоса выборщиков) и Юта (шесть).
В Пенсильвании после обработки 51% бюллетеней с небольшим отрывом лидирует Дональд Трамп, набирая 50,6%. У Камалы Харрис — 48,5%, передает New York Times. Корреспондент издания отмечает, что в штабе Трампа буквально «взревели от восторга» во время объявления предварительных итогов.
Пенсильвания — самый важный колеблющийся штат на этих выборах, он дает 19 голосов выборщиков из необходимых 270, и фаворит пенсильванцев заранее определен не был. Без этого штата обеим политикам будет сложно одержать победу на уровне всей страны.
Трамп может стать президентом США с вероятностью 82% благодаря поддержке примерно 296 выборщиков, Харрис может получить только 242 из 270 необходимых, прогнозирует NYT.