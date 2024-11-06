Трамп получил более 200 голосов выборщиков

Пенсильвания — самый важный колеблющийся штат на этих выборах, он дает 19 голосов выборщиков из необходимых 270, и фаворит пенсильванцев заранее определен не был. Без этого штата обеим политикам будет сложно одержать победу на уровне всей страны.