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Трамп получил более 200 голосов выборщиков

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 205 голосов выборщиков, следует из предварительных подсчетов CNN и Fox News.

Источник: Reuters

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 205 голосов выборщиков, следует из предварительных подсчетов CNN и Fox News.

Его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис — 117.

Республиканец победил в штатах Монтана (четыре голоса выборщиков) и Юта (шесть).

В Пенсильвании после обработки 51% бюллетеней с небольшим отрывом лидирует Дональд Трамп, набирая 50,6%. У Камалы Харрис — 48,5%, передает New York Times. Корреспондент издания отмечает, что в штабе Трампа буквально «взревели от восторга» во время объявления предварительных итогов.

Пенсильвания — самый важный колеблющийся штат на этих выборах, он дает 19 голосов выборщиков из необходимых 270, и фаворит пенсильванцев заранее определен не был. Без этого штата обеим политикам будет сложно одержать победу на уровне всей страны.

Трамп может стать президентом США с вероятностью 82% благодаря поддержке примерно 296 выборщиков, Харрис может получить только 242 из 270 необходимых, прогнозирует NYT.

Трамп Дональд