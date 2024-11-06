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Выборы в США: как идет подсчет голосов за Трампа и Харрис

экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. Окончательно исход выборов пока не ясен, соперники надеются на успех в семи главных колеблющихся штатах. Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.
Источник: Газета.Ру

6:21 В штабе Харрис в Университете Говарда приподнятое и праздничное настроение, там «танцы, аплодисменты и веселье», передает CNN.

В то же время на частном мероприятии крупнейших спонсоров демократов неподалеку настроения «намного более сдержанные», растут беспокойства насчет укрепления Трампа в Вирджинии и некоторых других штатах.

6:20 Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум, превысив $74,3 тыс.

6:17 ?Трамп смог перегнать Харрис в Пенсильвании — главном колеблющемся штате с 19 выборщиками.

По итогам подсчетов 52% голосов у республиканца 50,5% против 48,6% у кандидата демократов. Сам Трамп на фоне голосования назвал этот регион ключом к победе.

6:15 К настоящему моменту только семь штатов не приступили к официальному объявлению первых результатов.

Во Флориде и Кентукки уже обработали более 90% бюллетеней, в обоих побеждает Трамп.

6:05 Американцы проявили высокий интерес к выборам, в некоторых штатах власти заявили о рекордной явке, которая побила даже результаты 2020 года. Чтобы проголосовать, часть избирателей стояла в очередях по много часов. Трамп через соцсети активно призывал своих сторонников проявить терпение и не уходить из-за слишком долгого ожидания.

6:00 Доброе утро, дорогие читатели. В США подходит к концу голосование на президентских выборах, последние участки закроются в 9:00 по Москве. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию подсчета голосов и объявления результатов.

За тем, как американцы голосовали на главных выборах страны, вы можете посмотреть в нашем отдельном онлайне.