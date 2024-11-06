Выборы в США: как идет подсчет голосов за Трампа и Харрис

6:21 В штабе Харрис в Университете Говарда приподнятое и праздничное настроение, там «танцы, аплодисменты и веселье», передает CNN.
В то же время на частном мероприятии крупнейших спонсоров демократов неподалеку настроения «намного более сдержанные», растут беспокойства насчет укрепления Трампа в Вирджинии и некоторых других штатах.
6:20 Стоимость биткоина на фоне выборов в США обновила исторический максимум, превысив $74,3 тыс.
6:17 ?Трамп смог перегнать Харрис в Пенсильвании — главном колеблющемся штате с 19 выборщиками.
По итогам подсчетов 52% голосов у республиканца 50,5% против 48,6% у кандидата демократов. Сам Трамп на фоне голосования назвал этот регион ключом к победе.
6:15 К настоящему моменту только семь штатов не приступили к официальному объявлению первых результатов.
6:05 Американцы проявили высокий интерес к выборам, в некоторых штатах власти заявили о рекордной явке, которая побила даже результаты 2020 года. Чтобы проголосовать, часть избирателей стояла в очередях по много часов. Трамп через соцсети активно призывал своих сторонников проявить терпение и не уходить из-за слишком долгого ожидания.
6:00 Доброе утро, дорогие читатели. В США подходит к концу голосование на президентских выборах, последние участки закроются в 9:00 по Москве. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию подсчета голосов и объявления результатов.
За тем, как американцы голосовали на главных выборах страны, вы можете посмотреть в нашем отдельном онлайне.