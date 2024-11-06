Выборы в США: как идет подсчет голосов за Трампа и Харрис

Во Флориде и Кентукки уже обработали более 90% бюллетеней, в обоих побеждает Трамп.

6:05 Американцы проявили высокий интерес к выборам, в некоторых штатах власти заявили о рекордной явке, которая побила даже результаты 2020 года. Чтобы проголосовать, часть избирателей стояла в очередях по много часов. Трамп через соцсети активно призывал своих сторонников проявить терпение и не уходить из-за слишком долгого ожидания.

6:00 Доброе утро, дорогие читатели. В США подходит к концу голосование на президентских выборах, последние участки закроются в 9:00 по Москве. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию подсчета голосов и объявления результатов.

За тем, как американцы голосовали на главных выборах страны, вы можете посмотреть в нашем отдельном онлайне.