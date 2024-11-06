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NYT с вероятностью 75% прогнозирует победу Трампа на выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Газета The New York Times прогнозирует победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на проходящих во вторник выборах президента США с вероятностью 75%.

Источник: Reuters

Издание также прогнозирует, что Трамп получит 295 голосов выборщиков, а кандидат от демократов Камала Харрис — 243.

В США проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.

Трамп Дональд