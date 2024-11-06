В Узбекистане больше не будут забирать в детские дома детей из бедных семей

В рамках новой политики приоритет будет отдаваться размещению ребёнка в условиях, максимально приближенных к семье. Основными формами устройства теперь станут опека, попечительство или усыновление, в то время как помещение в специализированные учреждения будет рассматриваться лишь в крайних случаях.
В случае трудоустройства родителей из малообеспеченных семей государство будет компенсировать расходы на детский сад для детей до трёх лет из Фонда социальной защиты.
Кроме того, для женщин, которые рассматривают отказ от ребёнка, в детских домах будут созданы специальные отделения, где им предложат комплексную поддержку — социальную, правовую, психологическую и медицинскую. Помимо этого, женщинам будет оказываться помощь в освоении материнских навыков и профессий, что также позволит укрепить семью.
В Узбекистане также будут активно привлекаться негосударственные организации для оказания помощи семьям, оказавшимся в сложных условиях. Дети, которые временно остались без родительского попечения, будут размещаться в семейных детских домах в центрах «Инсон», пока для них не найдутся опекуны. Для каждого ребёнка будет разработан индивидуальный план развития, учитывающий его потребности и способности.
Система «Социальная защита» займётся учётом выявленных детей-сирот и лиц, готовых принять их на воспитание. Центры «Инсон» будут представлять интересы таких детей и выступать их законными представителями, защищая их права и интересы.
Кроме того, центры «Инсон» будут проводить мониторинг условий жизни детей в семьях, проверять целевое использование помощи и обязательства опекунов. Граждане, создавшие семейный детский дом, будут зарегистрированы как самозанятые лица. Расходы на проживание и уход за детьми в таких семьях будут компенсироваться государством до окончания ими среднего или специального образования.