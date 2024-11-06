В Узбекистане больше не будут забирать в детские дома детей из бедных семей

В Узбекистане также будут активно привлекаться негосударственные организации для оказания помощи семьям, оказавшимся в сложных условиях. Дети, которые временно остались без родительского попечения, будут размещаться в семейных детских домах в центрах «Инсон», пока для них не найдутся опекуны. Для каждого ребёнка будет разработан индивидуальный план развития, учитывающий его потребности и способности.