Трамп нарастил отрыв от Харрис в ключевом штате Пенсильвания

Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, где жители не отдают явного предпочтения одной партии. Список таких штатов меняется от выборов к выборам. Пенсильвания обеспечит лидера 19 голосами выборщиков — больше, чем в любом другом колеблющемся штате. В 2016-м Трампу удалось победить в Пенсильвании, но в 2020 году удержать штат он не смог.