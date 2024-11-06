Трамп нарастил отрыв от Харрис в ключевом штате Пенсильвания

Его соперница Камала Харрис получает в Пенсильвании 48% голосов избирателей, сообщил сайт комиссии. По сообщению агентства AP, в штате подсчитаны 62 процента бюллетеней.
Ранее Трамп догнал Харрис в Пенсильвании, хотя до этого отставал от нее: по состоянию на 22.12 вторника по вашингтонскому времени он набирал 49,7 процента голосов, его оппонентка — 49,4%.
Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, где жители не отдают явного предпочтения одной партии. Список таких штатов меняется от выборов к выборам. Пенсильвания обеспечит лидера 19 голосами выборщиков — больше, чем в любом другом колеблющемся штате. В 2016-м Трампу удалось победить в Пенсильвании, но в 2020 году удержать штат он не смог.
Всего республиканец сейчас лидирует в пяти колеблющихся штатах из семи. Помимо Пенсильвании, это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, и Северная Каролина. В Неваде подсчет голосов пока не начался.
Согласно прогнозу телеканала Fox News, Трам получает к настоящему моменту 216 голосов выборщиков, Харрис, забравшая ключевой штат Калифорния, — 193.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом.