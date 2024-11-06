Завершился визит Касым-Жомарта Токаева во Францию

На летном поле был выстроен почетный караул, прозвучали гимны Казахстана и Франции.
Главу нашего государства проводили министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и другие официальные лица.
В парижском аэропорту Орли состоялась официальная церемония проводов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
На летном поле был выстроен почетный караул, прозвучали гимны Казахстана и Франции.
Главу нашего государства проводили министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и другие официальные лица.