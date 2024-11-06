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Омичи отправили на передовую новую партию огнеметных систем «Солнцепек»

Очередная партия тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отправлена за «ленточку». Конструкторы «Омсктрансмаша» (Уралвагонзавод, входящий в состав Ростеха) провели значительную модернизацию боевой техники с учетом пожеланий бойцов СВО.

Источник: Российская газета

Перед отправкой обновленная машина прошла испытания на качество монтажа, работы механизмов и приборов. Ходовые качества «Солнцепеков» оценивали в сложных условиях, в том числе бездорожья.

По данным предприятия, в прошлом году выпуск тяжелых огнеметных систем вырос за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.

Боевая машина признана одним из символов спецоперации. «Солнцепек» даже изобразили на медали «За участие в СВО». В ходе рабочей поездки в ЛНР глава Омской области Виталий Хоценко впервые вручил награды нового образца землякам, защищающим Родину.

Справка.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» — это модернизированная версия ТОС-1 «Буратино». На сегодняшний день является одним из наиболее грозных видов российского вооружения, не имеющим аналогов в мире. Выполняет боевые задачи в ближнем бою и на линии непосредственного соприкосновения с противником. Используется в качестве поддержки пехоты и танков.