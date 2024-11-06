Омичи отправили на передовую новую партию огнеметных систем «Солнцепек»

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» — это модернизированная версия ТОС-1 «Буратино». На сегодняшний день является одним из наиболее грозных видов российского вооружения, не имеющим аналогов в мире. Выполняет боевые задачи в ближнем бою и на линии непосредственного соприкосновения с противником. Используется в качестве поддержки пехоты и танков.