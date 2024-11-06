Минниханов: Конституция РТ сделала Татарстан примером межнационального согласия

«Сегодня Татарстан — регион-лидер, в котором комфортно жить, трудиться, создавать семьи. Опираясь на Основной закон, мы ставим цели и строим планы, последовательно воплощаем их в жизнь. Благодаря поддержке федерального центра и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также созидательному труду татарстанцев республика сохраняет высокие темпы экономического развития и повышает качество жизни людей».