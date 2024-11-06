Завершается образование территориальных избиркомов

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Формирование территориальных избирательных комиссий завершается в среду, следует из календарного плана, который опубликован на сайте Центризбиркома Беларуси.
Всего по республике должно быть 153 территориальные комиссии, из которых шесть — областные, а еще одна — Минская городская. 118 комиссий — районные, четыре создаются в городах областного подчинения, а еще 24 — в городах районного подчинения.
В территориальные избиркомы были выдвинуты 1725 человек, большинство из которых (1179) — это представители политических партий. От граждан через подачу заявлений — 443 человека, от трудовых коллективов — 103.
Также совсем скоро, с 7 ноября, в стране начнется сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Подписные листы инициативные группы должны представить в избиркомы не позднее 6 декабря.
Основной день голосования на президентских выборах пройдет 26 января 2025 года. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря 2024 года включительно.
Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп по выдвижению: действующего главы государства Александра Лукашенко, председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольги Чемодановой, индивидуального предпринимателя Анны Канопацкой, председателя Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова, первого секретаря ЦК Компартии Беларуси Сергея Сыранкова.
Не позднее 5 февраля следующего года Центризбирком должен будет официально установить итоги выборов президента. При необходимости второй тур голосования пройдет не позднее 9 февраля.